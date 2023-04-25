Мостовой считает, что «Акрон» может победить «Краснодар» в FONBET Кубке России за счет высокой мотивации

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о финале Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном».

«Краснодар» сейчас тоже хорош. «Акрону» будет сложно. Вчера тоже краснодарцы вели, а потом пропустили. Ужас! Теперь все клубы на «Акрон» настраиваются по-другому. У команды запредельная мотивация, есть такая фраза: «Играю через не могу». Это про них. Им тяжело, больно, но они все равно встают и несутся. Они играют на пределе. В Первой лиге «Акрон» находится на 13-й позиции, поэтому там им нечего ловить. Плюс город за ними. Ну а, «Краснодар» очень даже неплохая команда», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Матч «Краснодар» — «Акрон» пройдет 3 мая. Начало — в 19:30 по мск.