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Сегодня, 20:51

Мостовой считает, что «Акрон» может победить «Краснодар» в FONBET Кубке России за счет высокой мотивации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о финале Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном».

«Краснодар» сейчас тоже хорош. «Акрону» будет сложно. Вчера тоже краснодарцы вели, а потом пропустили. Ужас! Теперь все клубы на «Акрон» настраиваются по-другому. У команды запредельная мотивация, есть такая фраза: «Играю через не могу». Это про них. Им тяжело, больно, но они все равно встают и несутся. Они играют на пределе. В Первой лиге «Акрон» находится на 13-й позиции, поэтому там им нечего ловить. Плюс город за ними. Ну а, «Краснодар» очень даже неплохая команда», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Матч «Краснодар» — «Акрон» пройдет 3 мая. Начало — в 19:30 по мск.

 

 

 

 

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-akron-mozhet-pobedit-krasnodar-v-kubke-rossii-za-schet-vyisokoy-motivatsii
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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