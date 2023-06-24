Мостовой считает, что группа «Зенита» в FONBET Кубке России легче, чем у «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. «Акрон» не проиграл пяти командам из премьер-лиги, но все равно поехал домой. Нет разницы — займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах. У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» сыграет в группе с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой». «Спартак» — с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».