Мостовой — об увеличении квот для команд Медиалиги в Кубке: «Обалдеть! Я точно не поддерживаю эту идею»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что в следующем розыгрыше FONBET Кубка России могут принять участие восемь команд Медиалиги.

«Обалдеть! Но я точно не поддерживаю эту идею. Не нужно смешивать профессиональный и медиафутбол в таком количестве. Да, был опыт «Амкала» и 2DROTS: они начинали с низших стадий. Можно оставить так же, добавить две-три команды, и пусть они там играют. Но добавлять восемь команд не имеет никакого смысла. Все-таки это профессиональный футбол. У нас чего только не придумают, уже пытались пляжный футбол смешать с обычным, баскетбол 3х3 объединить с профессиональным. Так нельзя», — приводит RT слова Мостового.

В текущем сезоне в Кубке России принимали участие два клуба медиалиги — «Амкал» и 2DROTS. Московский клуб вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2DROTS проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).