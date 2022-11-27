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Сегодня, 11:58

Мостовой заявил, что «Спартак» хочет быть причастным к победам «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, что красно-белые хотят быть причастными к победам «Зенита».

«Согласен, что в последние годы навязывается понятие «дерби двух столиц», но это не со стороны Санкт-Петербурга. Наверное, надо внимательнее почитать, откуда взялось слово дерби. В последнее время такое есть, но это нормально, потому что «Зенит» выигрывает в России, и все хотят быть причастными к этому. В том числе «Спартак»? Может быть и «Спартак», — цитирует Мостового Legalbet.

27 ноября «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 6-м туре Кубка России. Начало — 16.00 мск.

Красно-белые возглавляют группу В с 12 очками за 5 туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 9 очков и занимает третье место.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-predpolozhil-chto-spartak-hochet-bit/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Александр Мостовой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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