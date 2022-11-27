Мостовой заявил, что «Спартак» хочет быть причастным к победам «Зенита»

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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, что красно-белые хотят быть причастными к победам «Зенита».
«Согласен, что в последние годы навязывается понятие «дерби двух столиц», но это не со стороны Санкт-Петербурга. Наверное, надо внимательнее почитать, откуда взялось слово дерби. В последнее время такое есть, но это нормально, потому что «Зенит» выигрывает в России, и все хотят быть причастными к этому. В том числе «Спартак»? Может быть и «Спартак», — цитирует Мостового Legalbet.
27 ноября «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 6-м туре Кубка России. Начало — 16.00 мск.
Красно-белые возглавляют группу В с 12 очками за 5 туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 9 очков и занимает третье место.
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