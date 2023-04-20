Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:20

Мостовой заявил, что «Спартак» показал слабую игру с «Акроном»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Акрона» (1:2) в FONBET Кубке России.

«Конкретно в этом матче «Спартак» показал откровенно слабую игру. Во-первых, проиграли, а во-вторых, два пропустили и у «Акрона» было еще два стопроцентных момента. «Акрон» выбивает все команды премьер-лиги и до сих пор не знает, дойдет ли он до финала. Ну, как так можно делать, елки-палки? «Спартак» от кого-то вылетел, потом опять вылетел, «Динамо» вылетело, потом снова вылетело. Сейчас «Акрону» достался «Краснодар», причем в Краснодаре. А если они им проиграют? Сказка закончится, жалко. Чего не хватает «Спартаку» после зимней паузы? Все же любят в нас, футбольных людей, камни кидать, когда мы правду говорим. Поэтому я, наверное, не буду ничего говорить. У «Спартака» все хорошо, все замечательно, как они любят. У них все отлично. Пошатнулось ли как-то положение Гильермо Абаскаля после неудачных результатов «Спартака»? Хороший вопрос, но мне вообще все равно. Я высказывал свое мнение о нем, когда он только оказался в «Спартаке», поэтому я остаюсь при своем мнении о том, что происходит в клубе из года в год. Мне все равно», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-mostovoy-u-spartaka-vse-zamechatelno-kak-oni-lyubyat
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишкич считает, что пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА не было

Семин о вылете «Спартака» из Кубка России: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»