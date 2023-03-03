Мостовой заявил, что «Волгу» справедливо наказали за инцидент с бананом

Бывший полузащитник «Спаратака» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что КДК РФС наказал «Волгу» штрафом в 500 тысяч рублей и одним кубковым матчем без зрителей условно за бросок банана в сторону футболиста «Зенита» Вендела.

«Справедливое ли наказание? Наверное, да. Все-таки мы уже говорили, что это недопустимо. Наказание должно было какое-то быть, ну вот сделали такое. Извлекут ли болельщики «Волги» урок после этого инцидента? Давайте так, мне кажется, такой шум не стоит делать. Многие «болельщики» о такой команде, как «Волга», даже не слышали, наверное. Болельщики везде такие же живые люди. Просто нельзя делать такое — это недопустимо, вот и все. Честно говоря, уже ничему не удивляюсь. То, что сейчас происходит... Чему сейчас удивляться? Сами понимаете, о чем речь. Кошмар! Даже говорить не хочется», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.