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Сегодня, 18:05

Мостовой заявил, что «Зенит» играл в пол силы в матче с «Волгой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» (0:3).

«Честно сказать, без энтузиазма смотрел футбол, потому что было ясно, что «Зенит» должен был выиграть 2:0, 3:0, 4:0. «Волга», кроме самоотдачи, ничего не преподнесла — один удар был, что ли. «Зенит» играл вполсилы и спокойно победил, даже на этом не самом ровном поле. Ошибки «Волги» в обороне были катастрофическими: первый гол, второй, третий — когда человек получает мяч, все стоят и смотрят, никто не борется и не держит. Третий гол вообще смешной. Все гадали, сколько забьет «Зенит» — вот, три гола. Уровни слишком разные, чего вы хотите», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19830235.shtml
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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