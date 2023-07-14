Мойзес: «В суперфинале я преодолел боль и играл на зубах, держался»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал, как играл с травмой в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Эта трехнедельная травма, а я вышел на игру на четвертый день после ее получения. Должен благодарить Бога за то, что вышел на игру — я очень верующий человек, и считаю, что именно Господь помог и вылечил меня. Во вторую очередь, конечно, благодарю весь наш стафф: врачей, физиотерапевтов. Мне тоже пришлось применить всю силу духа. Я преодолел боль и играл на зубах, держался», — цитирует Sport24 Мойзеса.

28-летний Мойзес с 2022 года выступает за ЦСКА. В 36 матчах он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.