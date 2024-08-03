Мозес: «В матче против ЦСКА мы были одной командой, наши менталитет и игра стали лучше»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче FONBET Кубка России.

«После игры с «Динамо» мы собрались, поработали на тренировках и изменили свой план. Мы в команде поговорили другом с другом, и это помогло нам. В матче против ЦСКА мы были одной командой, наши менталитет и игра стали лучше. Нам нужно работать и так же продолжать играть», — цитирует «РБ Спорт» Мозеса.

В этом сезоне «Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.