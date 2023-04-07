Мозес о новом формате Кубка России: «Простите, но я так и не понял этой схемы»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о новом формате розыгрыша FONBET Кубка России.

«Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно! (смеется) Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне», — приводит слова Мозеса официальный сайт клуба.

«Спартак» в полуфинале пути РПЛ уступил «Уралу» (1:2). Теперь красно-белые сыграют с «Акроном» во втором этапе полуфинала пути регионов.