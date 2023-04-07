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Кубок России

Сегодня, 13:05

Мозес о новом формате Кубка России: «Простите, но я так и не понял этой схемы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о новом формате розыгрыша FONBET Кубка России.

«Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно! (смеется) Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне», — приводит слова Мозеса официальный сайт клуба.

«Спартак» в полуфинале пути РПЛ уступил «Уралу» (1:2). Теперь красно-белые сыграют с «Акроном» во втором этапе полуфинала пути регионов.

Источник: https://spartak.com/media/news/83346947-600c-4837-bff4-db24891cf721
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
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