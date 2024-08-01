Мусаев: «Очень важно, что «Краснодар» сегодня выиграл у ЦСКА и показал хороший футбол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Увидели сегодня яркую игру, командный футбол. Хорошо получалось контролировать мяч, создавали моменты. Думаю, что заслуженно повели в счете. В концовке немного упустили инициативу, соперник пошел большими силами вперед и у нас были хорошие возможности, чтобы проводить быстрые атаки. К сожалению, не получилось поймать. Нужно было стараться забить второй мяч. Тем не менее, сыграли в обороне достаточно надежно. Это очень важно, что мы сегодня выиграли и показали хороший футбол», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».