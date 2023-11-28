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Сегодня, 20:44

Муравьев: «Вся страна будет болеть за «Динамо»? Такого не бывает никогда»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев отреагировал на слова известного адвоката и болельщика бело-голубых Александра Добровинского, заявившего, что вся страна будет болеть за московскую команду в кубковой игре с «Зенитом».

«Такого не бывает никогда. Вся страна не может болеть за какую-то одну команду. «Зенит» не вызывает такого неуважения. У него есть свои болельщики. В «Зените» есть хороший коллектив, игроки высокого уровня. Уверен, что они покажут его в завтрашнем матче. Не сомневаюсь, что болеть будут и за тех, и за других», — приводит «РБ Спорт» слова Муравьева.

Первый матч между «Динамо» и «Зенитом» в рамках четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России состоится 29 ноября. Игра будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-murav-ev-vsya-strana-budet-bolet-za-dinamo-takogo-ne-by-vaet-nikogda/
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Кубок России
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