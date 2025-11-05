Мусаев одержал 100-ю победу на посту главного тренера «Краснодара»

Российский специалист Мурад Мусаев достиг отметки 100 побед в качестве главного тренера «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков». Юбилейным для 41-летнего Мусаева стал матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором черно-зеленые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1. «Сегодня юбилей у Мурада Мусаева — ровно сто официальных матчей основная команда выиграла под его руководством! Поздравляем Мурада Олеговича», — говорится в сообщении клуба. Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. До этого специалист уже возглавлял команду в сезоне-2020/21, а в 2018-м он был исполняющим обязанности главного тренера основного состава «Краснодара».

Степочкин Как там говорится - Пусть попробует то же повторить в Уфе,, Урале, ПНН, Торпедо. Краснодар будет не всегда... 05.11.2025

zentmaison Переадресуйте поздравления Кордобе, без него побед было бы в разы меньше 05.11.2025