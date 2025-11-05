Видео
5 ноября, 20:30

Мусаев одержал 100-ю победу на посту главного тренера «Краснодара»

Алина Савинова

Российский специалист Мурад Мусаев достиг отметки 100 побед в качестве главного тренера «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

Юбилейным для 41-летнего Мусаева стал матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором черно-зеленые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.

«Сегодня юбилей у Мурада Мусаева — ровно сто официальных матчей основная команда выиграла под его руководством! Поздравляем Мурада Олеговича», — говорится в сообщении клуба.

Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. До этого специалист уже возглавлял команду в сезоне-2020/21, а в 2018-м он был исполняющим обязанности главного тренера основного состава «Краснодара».

Источник: https://t.me/fckrasnodar/19791
3

  • Степочкин

    Как там говорится - Пусть попробует то же повторить в Уфе,, Урале, ПНН, Торпедо. Краснодар будет не всегда...

    05.11.2025

  • zentmaison

    Переадресуйте поздравления Кордобе, без него побед было бы в разы меньше

    05.11.2025

  • Желтый полосатик

    Да пусть хоть тысячу выиграет, все равно Царь его за "футбольного человека" считать не будет))) А если серьезно, поздравления Мусаеву - грамотный и думающий тренер, знающий чего хочет.

    05.11.2025

    Мурад Мусаев
    Футбол
    ФК Краснодар
