Мусаев одержал 100-ю победу на посту главного тренера «Краснодара»

5 ноября, 20:30
Российский специалист Мурад Мусаев достиг отметки 100 побед в качестве главного тренера «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».
Юбилейным для 41-летнего Мусаева стал матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором черно-зеленые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.
«Сегодня юбилей у Мурада Мусаева — ровно сто официальных матчей основная команда выиграла под его руководством! Поздравляем Мурада Олеговича», — говорится в сообщении клуба.
Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. До этого специалист уже возглавлял команду в сезоне-2020/21, а в 2018-м он был исполняющим обязанности главного тренера основного состава «Краснодара».
Степочкин
Как там говорится - Пусть попробует то же повторить в Уфе,, Урале, ПНН, Торпедо. Краснодар будет не всегда...
05.11.2025
zentmaison
Переадресуйте поздравления Кордобе, без него побед было бы в разы меньше
05.11.2025
Желтый полосатик
Да пусть хоть тысячу выиграет, все равно Царь его за "футбольного человека" считать не будет))) А если серьезно, поздравления Мусаеву - грамотный и думающий тренер, знающий чего хочет.
05.11.2025