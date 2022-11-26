Мутко заявил, что не понимает новый формат Кубка России

26 ноября, 14:45
Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал новый формат Кубка России.
— Из-за отсутствия еврокубков реформировали Кубок России. Вам нравится новый формат?
— Я не понял этот турнир. Вообще. В формат не вникал, но мне даже и неинтересно. Футболу сто лет, выдумывать ничего не надо. Возьмите английский футбол: если он один из лучших, то зачем что-то придумывать? Финал Кубка Англии проводится на «Уэмбли». Я бы тоже сделал, чтобы финал Кубка России проводился всегда в «Лужниках» и все команды с самых ранних стадий, начиная от любителей, стремились бы туда попасть.
В сезоне-2022/23 формат Кубка России был изменен на схему с разделением на пути РПЛ и «регионов» и плей-офф с двойным выбыванием для клубов премьер-лиги. Подробнее о формате Кубка можно прочитать здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования