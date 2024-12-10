Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Сетка плей-офф
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Ставки

Сегодня, 19:05

На форуме «ЛизаАлерт» подвели итоги первого года сотрудничества с РФС и «ДоброFON»

Telegram Дзен

На открытии Х Межрегионального форума «ЛизаАлерт», который прошел в ноябре в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, были озвучены итоги первого года сотрудничества в рамках федерального проекта «Футбол помогает».

Реализуемый совместно с Российским футбольным союзом (РФС), благотворительной программой «ДоброFON», а также креативным агентством «ТутковБудков» проект «Футбол помогает» стартовал ровно год назад. Это партнерство стало не только важной частью большой информационной работы по привлечению внимания к проблеме пропаж, но и примером того, как спортивное сообщество помогает в поиске исчезнувших людей, профилактике пропаж, оказывает ресурсную поддержку поисковому добровольчеству.

Одним из самых заметных шагов стало появление футболистов на матчах в футболках с ориентировками. Этот нестандартный подход вызвал огромный отклик и привлек внимание широкой аудитории. В целом более 64 миллионов человек спортивной аудитории узнали о проекте «Футбол помогает». Стадионы, спортивный телеканал «Матч ТВ» и другие спортивные площадки предоставили возможность рассказать о деятельности отряда миллионам людей. За год на экранах стадионов, в социальных сетях футбольных клубов и на сайте футболпомогает.рф было показано около тысячи ориентировок с учетом географии пропаж. Также на сайте футболпомогает.рф была размещена информация о том, как присоединиться к отряду — стать поисковиком-добровольцем или помогать дистанционно. Одновременно велась работа на стадионах во время матчей сборной России и этапов FONBET Кубка России, где проводились информационные и профилактические мероприятия — раздавались буклеты по детской безопасности, а добровольцы рассказывали о своей работе.

В рамках проекта «Футбол в школе» в 2023/24 учебном году прошли открытые уроки и классные часы по безопасности, охватившие школы в 15 регионах. В новом учебном году планируется расширить географию до 50 регионов. Кроме того, более чем в 4000 школ по всей России учителя проведут классные часы по детской безопасности на основе специально разработанных материалов для разных возрастных групп. В будущем при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» планируется выпуск мультфильма, в котором будут отражены основные правила безопасного поведения и профилактики пропаж, в том числе и на стадионе.

Сотрудничество в рамках проекта «Футбол помогает» принесло ощутимую помощь и для поисково-спасательных работ в регионах Российской Федерации. Благодаря благотворительной программе «ДоброFON» и при участии «Центра поиска пропавших людей» в отряд «ЛизаАлерт» было передано семь штабных автомобилей, которые уехали в подразделения отряда в Калужской, Новосибирской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях.

В 2024 году благотворительная программа ДоброFON и «ЛизаАлерт» впервые провели совместную акцию на матчах FONBET чемпионата КХЛ, приуроченную к Дню сострадания, который по традиции отмечается 28 ноября. Акция прошла на четырех матчах КХЛ в период с 28 по 30 ноября: «Локомотив» — «Трактор», «Металлург» — «Барыс», «Салават Юлаев» — «Барыс» и «Авангард» — «Сочи». Согласно ее условиям, ДоброFON умножил количество зрителей на каждом из четырех матчей на 200 (всего 33 831 человек), а получившуюся сумму в размере 6 766 200 рублей направил в «Центр поиска пропавших людей» на техническое оснащение приграничных регионов поискового отряда «ЛизаАлерт», среди которых Курская, Брянская и Белгородская области.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Сегодня
Вчера
Неделя