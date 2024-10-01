На кубковом дерби после минуты молчания прозвучит песня Добрынина о «Динамо»

Как стало известно «СЭ», после минуты молчания, запланированной перед началом кубкового матча «Динамо» — «Спартак», прозвучит песня авторства Вячеслава Добрынина «Динамо — это класс!».

Композиция была написана по просьбе бывшего главного тренера клуба Александра Севидова.

Ранее сообщалось, что бело-голубые организуют минуту молчания в память о Добрынине. Народный артист России и болельщик «Динамо» скончался 1 октября в возрасте 78 лет.

Игра пройдет 2 октября на «ВТБ Арене», начало — в 19:00 по московскому времени.