На матч «Спартак» — «Пари НН» назначены судьи с нулевым опытом

Департамент судейства РФС сегодня объявил арбитров, назначенных на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игру «Спартак» — «Пари НН», которая пройдет 8 августа, доверили Сергею Цыганку, его видеоассистентом назначен Андрей Фисенко.

Нужно отметить, что у обоих арбитров нет опыта работы в РПЛ: у Цыганка — в качестве судьи, у Фисенко — в роли ВАР. Сергей ранее выполнял обязанности только резервного, а Андрей дважды находился в ВАР-центре как АВАР.

Полный список назначений выглядит так:

8 августа

«Урал» — «Ростов» — Роман Сафьян, Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко, резервный Игорь Панин, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Мацюра;

«Рубин» — «Локомотив» — Владимир Москалев, Алексей Ширяев, Михаил Иванов, резервный Артем Любимов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Вера Опейкина, инспектор Александр Гвардис;

«Спартак» — «Пари НН» — Сергей Цыганок, Андрей Веретешкин, Максим Ковалев, резервный Николай Волошин, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Французов;

9 августа

«Оренбург» — «Сочи» — Евгений Турбин, Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов, резервный Ян Бобровский, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Роман Усачев, инспектор Олег Соколов;

«Крылья Советов» — «Зенит» — Сергей Чебан, Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе, резервный Антон Фролов, ВАР Виталий Мешков, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Хральцов;

ЦСКА — «Факел» — Роман Галимов, Андрей Образко, Варанцо Петросян, резервный Алексей Амелин, ВАР Рафаэль Шафеев, АВАР Денис Березнов, инспектор Александр Колобаев;

«Динамо» — «Краснодар» — Евгений Буланов, Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев, резервный Алексей Сухой, ВАР Сергей Карасев, АВАР Николай Еремин, инспектор Сергей Мартынов;

10 августа

«Ахмат» — «Балтика» — Артур Федоров, Валентин Мурашов, Рашид Абусуев, резервный Иван Сиденков, ВАР Василий Казарцев, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Эдуард Малый.

Снова, как и перед 3-м туром РПЛ, не соблюден принцип неповторяемости. Вот некоторые примеры.

Кирилл Левников: 1-й тур Кубка. «Ростов» — «Рубин» (ВАР). 2-й тур Кубка. «Урал» — «Ростов» (ВАР).

Владимир Москалев: 1-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Рубин» (ВАР). 2-й тур Кубка. «Рубин» — «Локомотив» (ВАР).

Василий Казарцев: 1-й тур Кубка. «Крылья Советов» — «Балтика» (ВАР). 2-й тур Кубка. «Ахмат» — «Балтика» (ВАР).

Николай Еремин: 6 августа. «Зенит» — «Динамо» (АВАР). 9 августа. «Динамо» — «Краснодар» (АВАР).

Валентин Мурашов: 6 августа. «Сочи» — «Ахмат» (ассистент). 10 августа. «Ахмат» — «Балтика» (ассистент).

Варанцо Петросян: 1-й тур Кубка. «Оренбург» — ЦСКА (ассистент). 2-й тур Кубка. ЦСКА — «Факел» (ассистент).

Очень необычно выглядит в этом сезоне перечень матчей, на которых работал Алексей Сухой:

21 июля. «Динамо» — «Краснодар».

23 июля. «Сочи» — «Балтика».

27 июля. «Краснодар» — «Спартак».

31 июля. «Спартак» — «Балтика».

6 августа. «Балтика» — «Факел».

9 августа. «Динамо» — «Краснодар».

Список назначений составлен таким образом, что Сухому в качестве судьи или резервного обязательно доставались игры с участием «Краснодара» или «Балтики».