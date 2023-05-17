На матче Кубка России «Краснодар» — «Урал» ожидается до 25 тысяч болельщиков

Стало известно о потенциальной посещаемости матча второго этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал».

По информации «РБ Спорт», на данный момент продано более 20 тысяч билетов. Ожидается, что на матче будет присутствовать 25 тысяч болельщиков.

Встреча между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА, который ранее по сумме двух матчей обыграл «Урал» в финале Пути РПЛ (3:2).

Суперфинал FONBET Кубка России запланирован на 11 июня.