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Сегодня, 19:30

На матче Кубка России провели акцию в поддержку Курской области

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На матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между «Оренбургом» и «Локомотивом» провели акцию в поддержку Курской области.

Организаторы встречи разместив надписи «Курск, мы с тобой» на бегушей строке рекламных бортов, расположенных вокруг поля.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

Надписи в поддержку Курской области в матче «Оренбург» — «Локомотив».
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11 августа генеральный директор курского «Авангарда» рассказал «СЭ», как клубы РПЛ помогают жителям региона в связи с ситуацией.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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