На матче «Локомотив» — «Ростов» в Кубке России ожидается 10 тысяч зрителей

На матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» ожидается 10 тысяч болельщиков, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет в Москве во вторник, 30 июля, и начнется в 18.30 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По регламенту Кубка России, если в основное время матча группового турнира команды сыграют вничью, то получат по одному очку, а затем начнется серия пенальти, победитель которой удостоится еще одного балла.