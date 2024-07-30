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Сегодня, 18:16

На матче «Локомотив» — «Ростов» в Кубке России ожидается 10 тысяч зрителей

Алина Савинова
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На матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» ожидается 10 тысяч болельщиков, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет в Москве во вторник, 30 июля, и начнется в 18.30 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По регламенту Кубка России, если в основное время матча группового турнира команды сыграют вничью, то получат по одному очку, а затем начнется серия пенальти, победитель которой удостоится еще одного балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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