На суперфинал FONBET Кубка России реализовали более 46 тысяч билетов

На суперфинал FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тысяч билетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на РФС.

«По состоянию на утро 10 июня на суперфинал Кубка России реализовано более 46 тысяч билетов», — заявили в пресс-службе союза.

Матч между командами состоится завтра, 11 июня, на стадионе «Лужники». Вместимость арены на этом матче — не более 55 тысяч зрителей. Для покупки билета необходим Fan ID.

На самом матче запланировано выступление реп-исполнителя Басты, а гимн России исполнит певица Полина Гагарина.