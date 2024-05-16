На восстановление голкипера ЦСКА Торопа уйдет несколько месяцев

16 мая, 23:57
Стали известны ориентировочные сроки восстановления вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
О них рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
20-летний голкипер получил повреждение в ответном матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в финале пути РПЛ FONBET Кубка России. Тороп столкнулся головами с защитником соперника Нуралы Алипа.
Вратарю армейцев потребовалась замена. Позже стало известно, что ему диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа