На восстановление голкипера ЦСКА Торопа уйдет несколько месяцев

Стали известны ориентировочные сроки восстановления вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

О них рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

20-летний голкипер получил повреждение в ответном матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в финале пути РПЛ FONBET Кубка России. Тороп столкнулся головами с защитником соперника Нуралы Алипа.

Вратарю армейцев потребовалась замена. Позже стало известно, что ему диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа