Начальника «Локомотива» Шнорра условно дисквалифицировали за поведение в матче с «Нижним Новгородом»

Начальник «Локомотива» Эдуард Шнорр получил условную дисквалификацию за поведение во время матча 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1), сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Во время игры Шнорр получил красную карточку за использование ненормативной лексики. Помимо дисквалификации, положенной за удаление, специалист получил дисквалификацию на одну игру условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23.

Таким образом, Шнорр пропустит первый матч «Локомотива» в плей-офф Кубка России. Команда вышла в верхнюю сетку по итогам групповой стадии пути РПЛ.