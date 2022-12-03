Нагорный о Матче звезд Кубка России: «Круто, когда большой спорт сближает фанатов»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил формат проведения Матча звезд Кубка России и прокомментировал игру «Ростова» в текущем сезоне.

— Формат Матча звезд — круто. Я вообще за все такие шоу и активности. Это близко к болельщикам. Пришли все, кто смотрят такие же челленджи на ютубе. А здесь профессиональные футболисты принимают участие. Круто, когда большой спорт сближает фанатов. Это только на пользу.

— Ты болеешь за «Ростов», не мало ли приехало из клуба? Только Миронов здесь.

— Это же только начало. Они впервые проводят этот турнир. Это новшество. Здесь придираться не стоит.

— Много матчей «Ростова» удалось посмотреть?

— Практически все. Впервые так слежу за футболом. Обычно времени не хватало. Сейчас чуть побольше времени стало. Мы с ребятами смотрим, есть чат. Каждый болеет за свой клуб. Иногда хожу на футбол. Не только на «Ростов». Часто ходим на «Спартак», «Динамо». Так получилось, что я воспитанник «Динамо», а родом из Ростова-на-Дону. Было больновато смотреть последний очный матч. «Ростов» — всегда моя малая родина.

— Третье место «Ростова» в РПЛ, как тебе?

— Я просто в восторге. Сначала я хотел, чтобы они заняли первое. Ведь я не разбирался, не знал, что там практически нет легионеров. Карпин собрал команду с нуля без спонсоров и суперподдержки. Конечно, тогда уже понял, что первое место — что-то нереальное.

— Часто общаешься с футболистами «Ростова»?

— Я снимался в сериале «Ростов-на-кону». Как раз был как болельщик. Познакомился с ребятами вживую. Прям так не общаюсь, но в соцсетях поддерживаю.

— Кто любимый игрок «Ростова»?

— Пока еще нет. Еще рано, учитывая, что я только-только начинаю следить.