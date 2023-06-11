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Кубок России

Сегодня, 19:59

Наиль Измайлов отреагировал на итог финала Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов подвел итоги финального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6-5). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

— Хороший, качественный финал. Могли бы команды из ФНЛ добраться. Например, есть путь «Акрона». Попробуем в следующем году, — сказал Измайлов.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.

Команда Владимира Федотова сыграет в Суперкубке России-2023 с «Зенитом» 15 июля в Казани.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА
Игорь Акинфеев отразил пенальти и&nbsp;сделал ЦСКА победителем Кубка России. ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Наиль Измайлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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