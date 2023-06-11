Наиль Измайлов отреагировал на итог финала Кубка России

Президент ФНЛ Наиль Измайлов подвел итоги финального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6-5). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

— Хороший, качественный финал. Могли бы команды из ФНЛ добраться. Например, есть путь «Акрона». Попробуем в следующем году, — сказал Измайлов.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.

Команда Владимира Федотова сыграет в Суперкубке России-2023 с «Зенитом» 15 июля в Казани.