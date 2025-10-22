Нападающий ЦСКА Алеррандро о Кубке России: «Я считаю, у нас хорошие шансы выиграть трофей»

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро считает, что клуб под руководством Фабио Челестини имеют высокие шансы выиграть FONBET Кубок России в этом сезоне.

«Я считаю, у нас хорошие шансы [выиграть трофей]. У нас хороший тренер и хорошая команда, чтобы дойти до финала и стать первыми» — цитирует нападающего ТАСС.

21 октября ЦСКА дома обыграл «Акрон» (3:2) и вышел в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ с первого места в группе. Теперь армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо».

ЦСКА — действующий чемпион Кубка России. Вместе с «Локомотивом» он делит лидерство по числу побед в турнире — по 9.