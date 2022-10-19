Нападающий «Ахмата» Агаларов поделился впечатлениями от матча против «Оренбурга»

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал свой гол в ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России (2:4).

«Защитник потерял из виду, и передача пошла в свободную зону. Я видел, что вратарь выходит, и прокидывал мимо него. Оставалось только в пустые ворота забивать», — цитирует Агаларова пресс-служба официального сайта «Оренбурга».

«Оренбург» непростая команда, но мы тоже не показали свой лучший футбол. Понятное дело, что проиграли. Досадно, но у нас еще две игры в Кубке есть, чтобы побороться за выход. Конечно, игра 90 минут длится, поэтому нельзя опускать руки до последнего свистка", — добавил 22-летний нападающий.

Агаларов открыл счет в матче против «Оренбурга», а на 75-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем и был удален.

«Ахмат» расположился на 2-й позиции в своей группе (6 очков). «Оренбург», набрав 5 очков, занимает последнее (четвертое) место.