Нападающий «Акрона» Понсе назвал премиальные за победу над «Динамо» экстра-мотивацией

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе назвал премиальные за победу над «Динамо» (0:0, 4:1 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России экстра-мотивацией для игроков клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что за победу над «Динамо» футболисты тольяттинской команды получат премиальные в шестикратном размере.

«Премиальные? Да! Конечно! Это как с «Торпедо», когда мы прошли их. Президент дал нам хороший бонус. Важнее, что мы выиграли. Ощущения хорошие! Было ли это экстра-мотивацией для команды? Конечно!» — сказал Понсе «СЭ».

Жеребьевка второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 6 апреля.