Нападающий «Балтики» рассказал, что Игнашевич объявил игрокам об уходе до суперфинала Кубка России

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Сергея Игнашевича покинуть пост главного тренера команды.

— После суперфинала Сергей Игнашевич объявил, что уходит из клуба. Вы знали об этом?

— Да, он сказал нам, что уйдет из клуба.

— В день суперфинала?

— Нет, до. Пользуясь случаем желаю ему всего наилучшего. С ним, несмотря на результат, мы провели хороший сезон. Особенно во второй половине чемпионата команда заметно прибавила. Но все же этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в РПЛ и одержать победу в Кубке. Это опыт, который нужно прожить для того, чтобы быть готовым к тому, что случится в будущем.

— Многие писали о возможном уходе Игнашевича в ЦСКА...

— Не знаю, что происходило в мыслях у Сергея Николаевича. От начал и до конца он был максимально отдан работе с нами. Это реальный трудолюбивый профессионал. Не думаю, что он думал о чем-то кроме «Балтики».

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После кубкового матча Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.