Гайч о промахе Заболотного в игре с «Факелом»: «Антон — великолепный форвард, верю, что скоро он будет забивать»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поддержал своего одноклубника Антона Заболотного, который упустил возможность открыть счет в матче 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (0:2).

В начале встречи Заболотный не попал в пустые ворота ударом с линии вратарской воронежцев.

— Какие были эмоции после удара Заболотного?

— Антон — резкий нападающий, который находит моменты. Порой он их реализует, порой — нет. Антон — великолепный нападающий, верю, что скоро у него будут такие же моменты, и он их будет забивать, перевернет страницу и будет смотреть вперед.

В следующем туре групповой стадии FONBET Кубка России ЦСКА встретится с «Сочи» 30 августа.