Форвард «Динамо» Бабаев о хет-трике в ворота «Крыльев Советов»: «Безумно благодарен Карпину за шанс показать себя»

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев рассказал о своих эмоциях от хет-трика в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (4:0).

«Очень рад. Безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за такой шанс выйти и показать себя, показать, на что способен. Хет-трик не чужим мне «Крыльям»? Любой гол воспринимается по-особенному, поэтому считаю это обыденным моментом. Первый хет-трик во взрослом футболе, и учитывая, что он получился в такой день, я считаю, он — особенный», — сказал Бабаев.

В сезоне-2024/25 Бабаев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.