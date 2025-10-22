Видео
22 октября, 22:35

Форвард «Динамо» Бабаев о хет-трике в ворота «Крыльев Советов»: «Безумно благодарен Карпину за шанс показать себя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Ульви Бабаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев рассказал о своих эмоциях от хет-трика в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (4:0).

«Очень рад. Безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за такой шанс выйти и показать себя, показать, на что способен. Хет-трик не чужим мне «Крыльям»? Любой гол воспринимается по-особенному, поэтому считаю это обыденным моментом. Первый хет-трик во взрослом футболе, и учитывая, что он получился в такой день, я считаю, он — особенный», — сказал Бабаев.

В сезоне-2024/25 Бабаев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Ульви Бабаев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo; (4:0) в&nbsp;матче FONBET Кубка России 22&nbsp;октября.Хет-трик Бабаева отправил «Динамо» на встречу с «Зенитом». Бело-голубые разгромили «Крылья»

