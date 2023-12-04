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Кубок России

4 декабря, 22:58

Смолов: «Стал ли слабее «Зенит»? Это «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о преимуществе в ответной игре против «Зенита» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сложно сказать о преимуществе. Естественно, в противостоянии из двух матчей победить в первой игре — это всегда плюс. Еще большое количество времени до этого матча. Думаю, нет смысла его обсуждать. «Динамо» и «Локомотив» два раза обыграли «Зенит»? Давайте говорить о том, что это «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее, а не «Зенит» слабее», — сказал Смолов.

29 ноября «Динамо» со счетом 1:0 обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча пройдет в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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