Нападающий «Динамо» Грулев получил перелом ключицы. Его увезли на скорой в больницу

23 ноября, 16:41
Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Грулев получил перелом ключицы в матче группы C Кубка России с «Ахматом». 23-летнего российского футболиста увезли на скорой в больницу. Игра проходит в Грозном.
Грулев вышел в стартовом составе московской команды на игру с «Ахматом». Форвард был заменен из-за травмы на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел нападающий Даниил Лесовой.
В текущем сезоне Грулев провел 19 матчей за «Динамо», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает Грулева в 3,5 миллиона евро.
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