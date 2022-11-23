Нападающий «Динамо» Грулев получил перелом ключицы. Его увезли на скорой в больницу

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Грулев получил перелом ключицы в матче группы C Кубка России с «Ахматом». 23-летнего российского футболиста увезли на скорой в больницу. Игра проходит в Грозном.

Грулев вышел в стартовом составе московской команды на игру с «Ахматом». Форвард был заменен из-за травмы на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел нападающий Даниил Лесовой.

В текущем сезоне Грулев провел 19 матчей за «Динамо», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает Грулева в 3,5 миллиона евро.