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Кубок России

24 ноября, 13:58

Нападающий «Динамо» Грулев успешно перенес операцию после перелома ключицы

Иван Торопцев
Корреспондент
Вячеслав Грулев.
Фото ФК «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев успешно перенес операцию после перелома левой ключицы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

23-летний россиянин получил повреждение в выездном матче 5-го тура групповой стадии Кубка России против «Ахмата» (1:2), который проходил в Грозном. Ночью футболист прилетел в Москву, после чего его прооперировали в одной из столичных клиник.

Сроки восстановления игрока не уточняются.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за «Динамо».

Источник: https://t.me/fcdynamo/10815
Вячеслав Грулев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
9
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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