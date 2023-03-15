Сегодня, 23:21
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).
— Конечно, не ожидали, что забьем так рано. Хорошо, что забили. Были этому рады. Всегда быстрый гол выбивает другую команду из колеи. Думаю, они тоже не ожидали такого события. Обычно после года стали играть.
— Пенальти надо было ставить?
— Я считаю, надо. Все эксперты считают, что надо.
— Что было в том эпизоде?
— Там была подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он одет смотреть ВАР и не ставит. Говорит, недостаточное касание было ноги. А какое касание тогда должно быть. Перелом? Раньше за такие ставили, сейчас не ставят.
— Вы потрясены?
— Я уже забыл этот момент. Хорошо, что победили, идем дальше и все.
— Если бы не победили, был бы скандал.
— Возможно, был бы скандал. Я думаю и сейчас будет скандал. Так просто это не оставят, думаю. Клуб будет защищать этот момент, оспаривать.