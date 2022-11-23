Нападающий «Динамо» Грулев перенесет операцию на левой ключице сразу по возвращении команды из Грозного

Пресс-служба «Динамо» сообщила «СЭ», что нападающий Вячеслав Грулев перенесет операцию на левой ключице в Москве сразу по возвращении команды из Грозного.

«Вячеславу Грулеву в связи с переломом левой ключицы потребуется операция. Она будет проведена в Москве сразу по возвращении команды из Грозного», — говорится в заявлении.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» (1:2) и был заменен из-за травмы на 27-й минуте. Вместо него на поле появился Даниил Лесовой.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены.