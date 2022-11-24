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Кубок России

24 ноября, 13:22

Кордоба заявил, что собирается выиграть Кубок России с «Краснодаром»

Руслан Минаев
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что собирается победить в Кубке России в составе «быков».

«Моя цель — побеждать в каждой игре. Конечно, я хочу выиграть Кубок России вместе с «Краснодаром», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

В последнем матче в Кубке России «быки» обыграли «Локомотив» (1:0).

«Краснодар» набрал 10 очков и занимает первое место в группе, «Локомотив» идет на третьей строчке (8 очков).

В заключительном туре «Локомотив» примет на своем поле бывший клуб Галактионова — «Нижний Новгород» (10 очков), а «Краснодар» сыграет с «Химками» (2 очка). Оба матча пройдут 27 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-hochu-vy-igrat-kubok-rossii-s-krasnodarom/
Джон Кордоба
Кубок России
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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