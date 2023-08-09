Нападающий «Факела» Ивахнов о победе над ЦСКА: «Евсеев не смог запрыгнуть на стол, прыгнул на стул»

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победили отличного соперника, действующего обладателя Кубка! Все рады победе, она очень тяжело далась. Выполнили то, что просил тренер. С божьей помощью забили свои два мяча. Евсеев? К сожалению, он травмировался. Сегодня на стол запрыгнуть не смог, прыгнул на стул», — сказал Ивахнов «СЭ».

Теперь в активе всех четырех команд группы А по 3 очка. Ранее во 2-м туре «Оренбург» обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» отправится в гости к «Оренбургу».