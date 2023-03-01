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Кубок России

Сегодня, 23:33

Писарский отказался комментировать свой возможный переход в «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) ответил на вопросы журналистов после ответного матча с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

— Ты мог этой зимой оказаться в «Зените»?

— Это заезженный вопрос, давайте следующий.

— Говорили, что ты мог уехать в Европу, но для этого ты должен поменять гражданство.

— Не было такого.

— Ты говорил, что живешь мечтой, что мы играешь в премьер-лиге. Есть ли какая-то другая мечта?

— Нет, мне кажется, что это будет какая-то наглость еще мечтать. Я зарабатывал 20 тысяч, кем только не работал. Жизнь потрепала меня . Что я еще должен большего хотеть? Я сейчас здесь стою перед вами. Это кайф! Мне большего не надо.

— Сейчас ты зарабатываешь в разы больше. Деньги не сносят голову?

— По мне скажешь, что деньги сносят голову? Я перед вами стою, адекватно разговариваю. Мог бы сказать и пойти.

— Алаев анонсировал церемонию по итогам сезона, где будут разные номинации. Говорят, что будут интересные. На какую бы ты мог претендовать?

— Не знаю, время покажет.

— Насколько это важно для тебя?

— Я же уже отвечал на этот вопрос, просто играю, хочется забивать в каждой игре. А там, время все расставит.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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