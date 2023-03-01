Писарский признался, что еще до конца не адаптировался в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) признался, что еще до конца не адаптировался в самарской команде. Об этом футболист сообщил журналистам после ответного матча с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

— Все по-разному бьют пенальти. Моя манера всем нервы потрепала. Игроки подошли, сказали: «Давай больше без этого».

— Как тебе в «Крыльях»?

— Все хорошо. Не полностью адаптировался, но достаточно.

— Ходили слухи, что «Крылья» просили тебя быть менее медийным, вспоминая историю с пиццей, с празднованием голов...

— Нет, все нормально к этому относились, Марцел тоже, ни слова не сказал. Да и весь тренерский штаб нормально отреагировал. Так что все хорошо.

— Почему празднуешь голы как дирижер?

— Ну так, дирижирую.

— Ты это подсмотрел у Погба или Неймара?

— Да нет, просто так захотел.

— Была пицца, было предложение девушке и дирижерская палочка. Что дальше?

— Это вы потом увидите. Смысл мне говорит? Будет неинтересно. Что-то готовится.

— Часто так ошибаются?

— Нет. Ошибаются те, кто хочет ошибиться. Все ж давно знают, правильно?

— Почему выбрал «Крылья»?

— Это мое решение.

— Факторы?

— Это мое дело. Нравится команда, тренер. Хорошие условия.