Педриньо — о покере: «Может, я вошел в историю»

Нападающий «Локомотива» Педриньо заявил, что впервые в карьере сделал покер. 22-летний бразилец забил 4 гола в матче Кубка России против «Химок» (5:0).

«В 2020 году у меня был хет-трик, — вспомнил Педриньо. — 4 гола забил впервые в карьере. Очень рад этому. Слава богу, что это получилось. Я знаю, что в истории «Локомотива» был игрок, который забил 4 мяча в одном матче. Но это было давно. Может, я как-то вошел в историю. Благодарен богу за это».

Бразилец отметил, что знает о происходящем в России, но не будет эту ситуацию комментировать. Также он отметил подбор футболистов в «Локомотиве».

«У нас была серия негативных результатов. Но мы не опускали голову, продолжали работать. Команда заслужила победу сегодня. Главный тренер очень квалифицировано работает с нами. Его подсказки помогают нам. Как команда мы пытались воплотить все максимально в игру. У нас очень хороший подбор игроков. Мы заслужили эту победу. Главное, продолжать это делать», — подчеркнул Педриньо.