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Кубок России

27 ноября, 22:25

Изидор: «Было очень холодно на поле, я дал судье знаком понять, что все замерзли»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

— Когда судья смотрел пенальти, что вы ему показывали?

— Было очень холодно на поле, я дал ему знаком понять, что все замерзли.

— Атмосфера в команде стала лучше?

— Да, улучшилась. В последние две игры команда достойно довольно сыграла, это улучшило атмосферу, но нам надо продолжать работать после Нового года, чтобы выйти из кризиса и такая атмосфера царила надолго в команде.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Вильсон Изидор
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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