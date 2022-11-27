Изидор: «Было очень холодно на поле, я дал судье знаком понять, что все замерзли»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

— Когда судья смотрел пенальти, что вы ему показывали?

— Было очень холодно на поле, я дал ему знаком понять, что все замерзли.

— Атмосфера в команде стала лучше?

— Да, улучшилась. В последние две игры команда достойно довольно сыграла, это улучшило атмосферу, но нам надо продолжать работать после Нового года, чтобы выйти из кризиса и такая атмосфера царила надолго в команде.