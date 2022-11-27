Сегодня, 17:08
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подвел итоги матча 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Динамо» (0:1) и прокомментировал информацию о возможном переходе в «Црвену Звезду».
— Как оценю игру? Хорошо. Мы неплохо смотрелись за эти полгода. Ожидал, что «Оренбург» будет идти так высоко в таблице? Да. Игрок «Динамо» толкнул моего игрока, я решил заступиться. Саба потом толкнул? Да. Но это футбол все, что было, остается на поле. За полем уже все нормально, пожали друг другу руки.
— Были слухи про «Цревну Звезду». Как этому относитесь?
— Положительно! Я отклонил предложение? Я ничего не знаю. Было ли от них предложение? Там в интернете читайте, ищите информацию, но я пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге».
— А зимой что?
— Зимой будет видно.
— Не исключаете смену клуба?
— Не исключаю, что останусь.
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