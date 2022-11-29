Нападающий «Урала» Каштанов примет участие в Матче звезд Кубка России

В пресс-службе «Урала» рассказали «СЭ», кто из команды примет участие в Матче звезд Кубка России.

«Участие от нашего клуба примет Алексей Каштанов», — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».

В сезоне-2022/23 Каштанов забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.