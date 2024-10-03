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Сегодня, 00:25

Соболев — о поражении «Зенита» от «Краснодара»: «Невозможно не проигрывать»

Роман Кольцов
корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

27-летний форвард забил дебютный гол за «Зенит» в матче против «Акрона». Он отличился на 61-й минуте.

— Можно ли сказать, что после поражения от «Краснодара» у команды был холодный душ и предстоящая игра с «Оренбургом» покажет, что это чистая случайность?

— Я хочу сказать, что без поражений не бывает побед, поэтому невозможно не проигрывать. Это нас заставляет еще больше работать и концентрироваться на играх и тренировках. Как сегодня убедились, была хорошая игра. Надеюсь, что с Оренбургом по качеству будет точно такая же.

— Скоро будет перерыв на две недели. Это сбивает темп команды?

— У нас много людей, которые ездят в сборную. Все к этому привыкли и не думаю, что это как-то влияет, — сказал Соболев.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Краснодар

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