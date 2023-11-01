Сергеев: «С ВАР тяжело радоваться голам»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что с ВАР тяжело радоваться забитым мячам.

«Конечно, с ВАР тяжело радоваться, потому что всегда могут что-нибудь найти, как было в игре с «Крыльями». Но раз это часть футбола, значит, с этим надо смириться», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

31 октября «Зенит» играл против «Крыльев Советов» в рамках Кубка России. На 60-й минуте встречи форвард сине-бело-голубых Сергеев забил мяч в ворота самарской команды. После видеоповтора главный арбитр игры Павел Кукуян отменил взятие ворот из-за того, что игрок петербуржцев Коваленко подыграл себе рукой.

В итоге «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол на 87-й оформил Иван Сергеев.