Гонду — о голе в ворота «Ахмата»: «Сегодня желание отличиться было особенным»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу питерцев.

«Всегда хочется забивать, ведь голы придают тебе уверенность, позволяют начать новую неделю в более приподнятом настроении. Поэтому после того, как в прошлом матче мой гол не засчитали, сегодня желание отличиться было особенным. Но самое важное, что команда добилась победы и продемонстрировала на поле хорошую игру», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Гонду.

Также футболист объяснил празднование гола — палец в небо и сердце в камеру.

«Да, я все голы праздную именно так — показываю пальцем на небо в честь дедушки, которого не стало несколько лет назад. Он всегда был рядом, занимал огромную часть моего детства, во многом благодаря ему я стал футболистом. Ну а сердце — для любимой девушки, она играет важную роль в моей жизни, мы с ней вместе проживаем этот опыт в России», — добавил форвард.