Сегодня, 22:41
Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу питерцев.
«Всегда хочется забивать, ведь голы придают тебе уверенность, позволяют начать новую неделю в более приподнятом настроении. Поэтому после того, как в прошлом матче мой гол не засчитали, сегодня желание отличиться было особенным. Но самое важное, что команда добилась победы и продемонстрировала на поле хорошую игру», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Гонду.
Также футболист объяснил празднование гола — палец в небо и сердце в камеру.
«Да, я все голы праздную именно так — показываю пальцем на небо в честь дедушки, которого не стало несколько лет назад. Он всегда был рядом, занимал огромную часть моего детства, во многом благодаря ему я стал футболистом. Ну а сердце — для любимой девушки, она играет важную роль в моей жизни, мы с ней вместе проживаем этот опыт в России», — добавил форвард.
Гонду выступает за «Зенит» с августа 2024 года. 23-летний аргентинец провел 13 матчей за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, отметившись семью голами.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2