Педро о победе в суперфинале Кубка: «Счастлив! Мы просто обязаны продолжать в том же духе»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» подвел итоги суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

— Это лучший день твоей жизни?

— Слава богу, мы выиграли еще один важный титул. В первом тайме с «Балтикой» упустили несколько моментов. Но, к счастью, Бог благословил нас, и мы смогли одержать победу.

— Опиши свои эмоции.

— Я просто счастлив! Я уже пришел сюда как чемпион (в январе 2023-го Педро в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки U-20. — Прим. «СЭ»), завоевал два титула с «Зенитом». И теперь мы просто обязаны продолжать в том же духе.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.