Форвард «Зенита» Шилов о своей игре в матче с «Оренбургом»: «Мне кажется, всегда можно больше»

23 октября, 00:24
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал победу над «Оренбургом» (6:0) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Форвард вышел в основном составе и забил один гол.
— Довольны ли своей игрой сегодня?
— Мне кажется, всегда можно больше. Будем дальше стараться и больше прогрессировать.
— Вы забрали с собой мяч. Почему?
— Когда забил первый гол, отец попросил забрать на удачу. Тогда не получилось, забыл. Сейчас зацепил.
— Мяч пойдет в домашнюю коллекцию?
— Да.
«Зенит» занял первое место в группе A Пути РПЛ, команда из Санкт-Петербурга выиграла все шесть матчей и набрала 18 очков. В четвертьфинале сине-бело-голубые сыграют с московским «Динамо».