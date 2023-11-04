Наумов объяснил, чем ему не нравится формат четвертьфиналов Кубка России

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал об отношении к схеме проведения четвертьфиналов плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

«Это не очень хорошо. Между первым и ответным матчами четвертьфинала такая пропасть времени, что неизвестно, как изменятся команды за этот период. Конечно, обе встречи нужно было играть в нынешнем году, а в следующем уже проводить следующие раунды плей-офф», — приводит слова Vprognoze.ru.

В плей-офф Пути РПЛ каждый этап состоит из двух матчей дома и на выезде. Выигравший по сумме двух встреч проходит в следующий раунд плей-офф Пути РПЛ. Проигравший переходит в плей-офф Пути регионов кроме стадии финала, после которой проигравший выбывает.